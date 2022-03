Material apreendido - Divulgação

Dois jovens, de 20 e 22 anos, foram presos nesta terça-feira (22) com farto material do tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu no bairro Itapuca.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes abordaram os homens e apreenderam três pistolas 9mm, 65 munições, cinco carregadores, cinco celulares, 12 tabletes de maconha, um coldre, dois cintos, uma touca ninja, R$ 100 e um carro.

Contra o jovem de 20 anos foram cumpridos dois mandados de prisão por associação e tráfico de drogas. Os presos foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende.