Nova régua possui quatro metros no total, sendo graduada a cada 10 centímetros. Divulgação

Publicado 21/03/2022 11:04

A Defesa Civil de Resende instalou a primeira régua de graduação para medir os níveis de água no Rio Alambari. O equipamento foi colocado na cabeceira da ponte situada no bairro Jardim Tropical. A nova régua linear, que foi fabricada pela própria equipe do órgão, possui quatro metros no total, sendo graduada a cada 10 centímetros.

O Rio Alambari já possuía dois pontos monitorados com réguas, porém, por escalas linimétricas, ou seja, baseadas em uma medição escalonada de metro em metro por um conjunto de estacas padronizadas por centímetros.

A Defesa Civil está planejando a instalação de mais duas réguas de graduação contínua no Rio Pirapitinga: uma na altura da comunidade de São Januário, no bairro Jardim do Sol; e outra na Ponte do Arco, no distrito de Vargem Grande.

De acordo com o diretor-geral da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano da Silva, estes equipamentos ajudam na hora da tomada de decisões importantes, caso haja transbordamento repentino ou gradual de água dos rios da cidade, por exemplo. "Com a colocação destas réguas em pontos estratégicos, a equipe da Defesa Civil potencializa cada vez mais o trabalho de monitoramento", destacou.