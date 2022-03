Nadador é natural de Resende, no sul do Estado - Redes Sociais

Publicado 18/03/2022 11:51

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) convocou o nadador de Resende, Daniel Xavier Mendes, de 19 anos, para representar o Brasil na etapa de Berlim, na Alemanha, do Para Swimming World Series. A competição internacional acontece entre os dias 31 de março e 3 de abril.

Daniel deve se apresentar em São Paulo no dia 26 de março para se juntar à equipe brasileira e viajar para a Alemanha. Ele ficará com a delegação até 5 de abril, data marcada para o retorno dele ao Rio de Janeiro, onde treina pelo Vasco da Gama.

O paratleta vai disputar as provas individuais de 100 m peito, 100 m livre, 50 m livre e 50 m borboleta. Através do torneio internacional, ele pode entrar no ranking internacional e ser convocado outras vezes. "Agradeço a todos que me apoiam. Sem vocês isso não seria possível, e é só o começo", afirmou nas redes sociais.