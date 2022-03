Até a oitava rodada, seis dos sete gols do Resende foram marcados por jogadores revelados na Pelé Academia - Chris Carvalho

Até a oitava rodada, seis dos sete gols do Resende foram marcados por jogadores revelados na Pelé AcademiaChris Carvalho

Publicado 14/03/2022 10:46

No Carioca 2022, mais uma vez, as pratas da casa do Resende tomaram o protagonismo quando o assunto é balançar as redes. Até a 11ª rodada, oito dos 11 gols do Resende foram marcados por jogadores revelados na Pelé Academia, o que significa um percentual de cerca de 72% desses gols: João Felipe, 20 anos, marcou um gol. Bismarck, 20 anos, e Jeffinho, 22 anos, marcaram dois gols. Já Igor Bolt, 21 anos, marcou três gols.

O alto índice não é novidade, já que em 2021 também a maioria dos gols do Resende foram marcados pela base. Nesta temporada, alguns nomes tomaram a titularidade e assumiram a responsabilidade com boas atuações. Contra o Boavista, por exemplo, seis dos onze titulares do Resende foram formados no clube: Jefferson, Kaique, Joanderson, João Felipe, Brendon e Igor Bolt.

O treinador Sandro Sargentim destacou que trabalhar com os meninos da base há pelo menos 3 anos. "Dá muito orgulho em ver que o empenho de todos os funcionários da Pelé Academia para fazer esses atletas jogarem está dando esse ótimo resultado. São atletas formados com o DNA da Pelé Academia, do jogo bonito, dinâmico, intenso e bem jogado. É a alma do projeto", disse.