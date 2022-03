Biblioteca Municipal Jandyr Cesar Sampaio fica na Praça do Centenário, 37 – Centro Histórico - Carina Rocha

Publicado 14/03/2022 10:10

A equipe da Biblioteca Municipal Jandyr César Sampaio inicia nesta terça-feira (15) o projeto ‘Fique Por Dentro!”. A ideia é realizar mensalmente palestras com temas contemporâneos e relevantes para a população da cidade. Na primeira edição, o tema será a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os Direitos dos Titulares de Dados com o advogado Álvaro Sacramento Júnior. O evento será às 18h30 e a entrada é gratuita. A Biblioteca Municipal Jandyr Cesar Sampaio fica na Praça do Centenário, 37, Centro Histórico.

Segundo a diretora da biblioteca, Annye Romeiro de Almeida Amorim, a proposta do projeto é colocar a biblioteca como um espaço de disseminação de informação e conhecimento. “Quando pensada em sua plenitude sociocultural, a biblioteca participa dos cotidianos que cercam a realidade dos usuários. Nosso papel é fazer reverberar os assuntos que estão na pauta do dia”, afirmou.

Os interessados em participar desta primeira edição, devem se inscrever até o dia 14 de março através do telefone (24)3354-5031. Será fornecida declaração de participação para fins de composição de horas complementares de cursos de graduação.