Resende terminou em segundo lugar, com 11 pontos. Divulgação/RFC

Publicado 13/03/2022 13:09

O Resende está classificado para a Copa do Brasil 2023. A confirmação da vaga veio após a vitória do Nova Iguaçu por 3 a 0 sobre o Madureira na manhã deste domingo (13). Pelo regulamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ), as duas vagas oriundas do Carioca seriam dadas aos dois melhores colocados da Taça José Luiz de Magalhães Lins Filho, contabilizando somente os pontos somados entre os clubes de menor investimento durante a Taça Guanabara. O Resende terminou em segundo lugar, com 11 pontos.

Para o treinador Sandro Sargentim, a classificação é um reflexo do trabalho de toda a equipe do Resende Futebol Clube. "Pela grandeza do projeto da Pelé Academia e pela história do clube, o trabalho que a gente está desenvolvendo nos últimos três anos, o nível dos atletas que nós temos hoje na base, a vaga na Copa do Brasil é o primeiro passo que vai coroar o trabalho que estamos fazendo", afirmou.

Agora, o Resende se mantém o foco total na briga pelo título da Taça Rio para conquistar a vaga na Série D no Brasileirão. A vaga para esta competição será concedida aos dois finalistas da Taça Rio. Para se classificar para as semifinais do torneio, é necessário terminar a classificação da Taça Guanabara entre a quinta e a oitava colocação. O Gigante do Vale entra em campo neste domingo contra o Vasco, no estádio de São Januário, às 16h.