Resende enfrenta Vasco no domingo (13), em São Januário - Divulgação/RFC

Publicado 12/03/2022 07:00

A vaga para a Série D do Brasileirão será concedida aos dois finalistas da Taça Rio. Para se classificar para as semifinais do torneio, é necessário terminar a classificação da Taça Guanabara entre a quinta e a oitava colocação. O Resende, atualmente, é o quinto colocado e só uma combinação envolvendo cinco jogos pode tirar o clube do G8. Para consolidar a classificação, no entanto, afastando qualquer chance matemática, basta um empate com o Vasco no próximo domingo (13). Na sequência, o Resende fica a dois jogos de uma vaga no Campeonato Brasileiro.

Em relação à Copa do Brasil, em 2022, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu que as duas vagas da competição para os clubes de menor investimento serão definidas em um ranking com pontuações somente oriundas de confrontos entre os clubes de menor investimento, o chamado Troféu José Luiz de Magalhães Lins Filho. Neste ranking, atualmente, o Resende está em primeiro lugar.

No próximo domingo, o Madureira enfrenta o Nova Iguaçu e não pode haver empate neste confronto para que o Resende fique com uma vaga na Copa do Brasil. No sábado, dia 12, a Portuguesa não poderá vencer o Volta Redonda com um saldo superior a 3 gols. Com essa combinação, o Resende, que não tem mais nenhum confronto contra equipes de menor investimento e, portanto, não pode mais pontuar, fica entre os dois melhores colocados na Troféu José Luiz de Magalhães Lins Filho.