Veículo recuperado está avaliado em R$ 270.349,00 - Divulgação

Publicado 16/03/2022 11:15

Uma motorista de 30 anos foi presa por receptação de carro roubado nesta quarta-feira (16) em Resende. A abordagem aconteceu no KM 303 da Via Dutra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante inspeção na caminhonete, com placa de Goiânia/GO, foram encontrados itens adulterados dando conta de que se tratava de um carro clonado de Alegre/ES, com registro de roubo em fevereiro desse ano em Duque de Caxias/RJ.

A mulher foi levada para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por receptação de veículo roubado.