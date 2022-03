89ª DP em Resende - Divulgação

89ª DP em ResendeDivulgação

Publicado 15/03/2022 10:16

A Polícia Civil de Resende realiza nesta terça-feira (15) a primeira fase da Operação Professor, que identificou integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos qualificados mediante fraude em estabelecimentos comerciais da região Sul Fluminense. Já foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Resende, Volta Redonda, Barra Mansa e Rio de Janeiro.

O grupo criminoso conta com uma ala formada por diversas mulheres, as quais simulavam compras nos estabelecimentos comerciais e trocavam máquinas de cartões de crédito e débito por outras máquinas pertencentes à quadrilha. A investigação policial identificou 36 integrantes. O líder comandava os golpes de dentro do sistema prisional.

Segundo a Polícia Civil, o chefe da quadrilha se autodenomina Professor, em referência a uma série de TV. As investigações prosseguirâo e novas fases devem ser deflagradas nos próximos meses.