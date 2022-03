Segundo a PRF, motorista do carro perdeu o controle ao derrapar na pista molhada em uma curva e bateu na lateral de um caminhão. - Divulgação

Publicado 29/03/2022 18:00

Três pessoas, entre elas um menino de 5 anos, ficaram feridas em um acidente de trânsito entre um carro e caminhão no domingo (20) em Resende. O caso aconteceu no KM 4 da Rodovia Sebastião Alves do Nascimento (BR-354), mais conhecida como Rio-Caxambu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro perdeu o controle ao derrapar na pista molhada em uma curva e bateu na lateral de um caminhão. Apesar do susto, os motoristas do caminhão e do carro não se feriram.

Uma mulher de 30 anos e a filha de oito meses sofreram ferimentos leves. O filho de cinco anos sofreu uma grave fratura do fêmur. Todos os três estavam no carro.

As vítimas foram levadas para o Hospital de Emergência de Resende pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a unidade, o menino está estável e deve passar por uma cirurgia no fêmur na próxima quinta-feira (24) na Santa Casa de Resende.

Como o carro estava com o licenciamento vencido, o motorista foi multado em R$ 293,47. O veículo foi removido para o pátio da PRF.