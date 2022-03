Gol foi marcado pelo lateral-esquerdo Douglas, aos 46 minutos do segundo tempo. - Chris Carvalho/RFC

Publicado 20/03/2022 19:45

O Resende venceu por 1 a 0 a Portuguesa pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. A partida foi realizada neste domingo (20) no Estádio do Trabalhador. O segundo jogo acontece na próxima quinta-feira (24, às 20h.

A Portuguesa entrou em campo com a vantagem do empate, por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara. Nos minutos finais, a base do Resende mais uma vez fez a diferença. Jeffinho encontrou bom passe na linha fundo para Douglas abrir o placar.

A equipe treinada por Sandro Sargentim fez o dever de casa e agora está a um empate de se classificar para a final da Taça Rio. Na outra semifinal, Nova Iguaçu e Audax se enfrentam.