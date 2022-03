Publicado 18/03/2022 21:43

Um homem foi preso nesta sexta-feira (18) depois de manter a companheira, vítima de violência doméstica, em cárcere privado no apartamento do casal em Resende. Ele foi encontrado no bairro Mirante da Serra.

Segundo a Polícia Civil, a vítima esteve na delegacia na segunda-feira (14) e denunciou o companheiro por agressão. Depois disso, o homem foi acionado para prestar depoimento e, quando voltou para casa, trancou a companheira no imóvel para que ela não o denunciasse novamente.

Nesta sexta-feira, a mulher conseguiu fugir alegando que iria levar o filho ao colégio. Ela foi até a 89ª Delegacia Policial de Resende, e informou que estava sendo agredida e ameaçada pelo companheiro.

Com a denúncia, os policiais foram até o local e prenderam o homem em flagrante. Ele foi levado para a delegacia e vai responder pelos crimes de injúria e cárcere privado.