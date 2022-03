Tradicional Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco - Raimundo Brasil

Publicado 19/03/2022 09:00

A Prefeitura de Resende realiza neste domingo (20) mais uma edição do projeto “Música na Feira”, na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. As atrações desta edição são: Bloco das Safadas, com hits de afoxé; e Grupo Total União, com samba de raiz, e se apresentam a partir de 10h30.

Segundo o presidente da Casa da Cultura, Thiago Zaidan, o projeto é uma oportunidade para mostrar o trabalho dos músicos e cantores de Resende, além de incentivar a cultura regional e promover novos talentos. "Para um dia de domingo, é o encontro ao ar livre perfeito para as famílias, que conseguem complementar o cardápio da semana ouvindo boa música", disse.

As feiras estão presentes em três pontos durante a semana: na sexta, no Manejo; no sábado, no Acesso Oeste; e no domingo, no Parque das Águas.