Dois grupos de voluntários sairão em caminhada realizando a limpeza do trajetoRaimundo Brasil

Publicado 22/03/2022 09:48

A Prefeitura de Resende, através da Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR), comemora nesta terça-feira (22) o Dia Mundial da Água. O evento contará com um Mutirão de Limpeza às 9h30 nas margens do Rio Paraíba do Sul, realizado em parceria com alunos e professores do C.E. Doutor João Maia.

Outras duas atividades também farão parte da comemoração: Às 9h30 em frente à sede da AMAR, haverá o lançamento da placa de acesso rápido por QR Code ao E-Book “20 anos do Parque das Águas”, lançado em 2021 após o tradicional parque completar duas décadas de existência. Fechando o dia, às 18h, será promovida a apresentação do show “Dias Melhores” com a Banda da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda aos usuários do parque e equipe da AMAR.

De acordo com o presidente da AMAR, Wilson Moura, o objetivo é retomar a reflexão junto aos cidadãos sobre a importância de não jogar lixo nas margens. "Uma atitude educativa, mas também preventiva para evitar a obstrução de galerias pluviais e enchentes em Resende", finalizou.