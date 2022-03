Fundamental que as pessoas fiquem atentas para completar o ciclo vacinal e receber o reforço necessário - Raimundo Brasil

Fundamental que as pessoas fiquem atentas para completar o ciclo vacinal e receber o reforço necessárioRaimundo Brasil

Publicado 22/03/2022 09:59

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende aplica nesta quarta-feira (23): a primeira dose (repescagem) para a população a partir de 18 anos de idade; a segunda dose para pessoas com mais de 18 anos, vacinadas com a primeira dose da Janssen ou Astrazeneca até o dia 23 de janeiro deste ano; terceira dose para pessoas acima de 18 anos, imunizadas com a segunda dose da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca até o dia 23 de novembro do ano passado.

Entre 9h e 16h, as equipes de saúde aplicarão as doses da AstraZeneca nas seguintes unidades: Policlínica Manejo; e Unidades de Saúde da Família (USFs) Jardim Alegria, Grande Alegria, Itapuca, Nova Alegria, Jardim Primavera, Baixada da Olaria e Caixa D’ Água.

No mesmo horário, as equipes de saúde aplicarão as doses da Janssen nas seguintes unidades: CMI; e USFs Centro, Liberdade, Paraíso, Morro do Cruzeiro, Cabral, Cabral/Alambari, São Caetano, Fazenda da Barra I, Fazenda da Barra II, Fazenda da Barra III, Novo Surubi, Surubi Velho, Vicentina, Parque Minas Gerais, Morada da Barra, Engenheiro Passos e Visconde de Mauá.

Na Clínica da Família, entre 9h e 20h (horário estendido/noturno), serão administradas doses da AstraZeneca e Janssen.