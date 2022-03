Motorista só parou quando perdeu o controle e caiu em uma vala - Divulgação

Publicado 25/03/2022 06:00

Um jovem de 26 anos foi preso na quinta-feira (24) depois de se envolver em uma perseguição com a Polícia Militar (PM) e com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Resende. A perseguição teve início no distrito de Floriano, em Barra Mansa, quando ele quase atropelou uma mulher.

Os policiais rodoviários viram o suspeito fugindo em alta velocidade sendo perseguido pela PM na Via Dutra. Eles, então, cortaram caminho pelo canteiro lateral da rodovia no acesso ao bairro Fazenda da Barra III para dar auxílio aos PM's.

A PRF deu ordem de parada, mas o jovem não obedeceu, até perder o controle em uma curva e cair com o carro em uma vala. Após o acidente, ele foi detido e imobilizado pelos policiais.

O veículo estava sem as chaves, funcionando apenas por ligação direta. Em consulta no sistema, foi verificado que o carro era clonado e havia sido furtado no último domingo (19), em Três Rios.

Segundo parentes, o jovem havia deixado a prisão há 10 dias. A PRF também informou que ele já havia sido preso em 2019 pelo mesmo crime. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.