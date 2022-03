Resende está na final da Taça Rio 2022 - Chris Carvalho/RFC

Publicado 24/03/2022 22:25

O Resende viveu uma grande noite nesta quinta-feira (24). Com o empate por 2 a 2 com a Portuguesa, o Gigante do Vale vai para a final da Taça Rio e ainda conquistou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, depois de sete anos.

Segundo o regulamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), o campeão e o vice da Taça Rio conquistam vaga no torneio nacional. Ano que vem, o time do Sul Fluminense ainda joga a Copa do Brasil.

No jogo realizado no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o Resende marcou o primeiro logo aos 17 minutos do primeiro tempo com Raphael Macena. A Portuguesa correu atrás do prejuízo e empatou no início do segundo tempo.

Em busca da virada, Emanuel Biancucchi marcou mais um gol para o Resende aos 36, mas quatro minutos depois, Leandro Amaro, da Portuguesa, fez um de cabeça. Fim de jogo: 2 x 2.