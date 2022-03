Publicado 25/03/2022 10:35

A Prefeitura de Resende e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) abriram as inscrições para os cursos de cultura por meio da parceria firmada entre as duas instituições.

As aulas oferecidas são para violão popular, danças urbanas, forró kids, dança de salão, teatro, harmonia/percepção musical e teoria musical.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato com a Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna pelo telefone (24) 3354-6971.

Confira os locais para as inscrições:

VIOLÃO PARA JOVENS E ADULTOS

Segunda-feira

Horário: 19h às 21h

Local: Centro Comunitário Educativo Esperança do Futuro

End: Rua dos Trabalhadores, número 489, Jardim Beira Rio

Tel: (24) 99936-4742

Inscrições no local de segunda a sexta-feira, de 8h30h às 16h30.

DANÇAS URBANAS

Terça-feira

19h45 às 20h15 - 12 a 15 anos

20h30 às 21h - a partir de 16 anos

Local: Escola Noel de Carvalho

Inscrições no local

Quinta-feira

18h às 18h45 - 9 a 11 anos

18h45 às 19h30 - 12 a 14 anos

19h30 às 20h15 - 15 a 17 anos

20h15 às 21h - adulto (a partir de 18 anos)

Local: Itapuca (Praça das Mangueiras)

Inscrições no local

Domingo

9h às 9h45 - 9 a 11 anos

9h45 às 10h30h - 12 a 15 anos

10h30h às 12h - a partir de 9 anos (roda geral)

Local: Parque das águas

Inscrições no local

FORRÓ KIDS E DANÇA DE SALÃO

Quarta-feira (FORRÓ KIDS)

8h30h - 8 e 9 anos

9h30 - 10 e 11 anos

Quinta-feira (DANÇA DE SALÃO)

14h - 12 e 13 anos

15h - 14 a 17 anos

Local: Praça PEC (Morada da Montanha)

Inscrições no local

Quinta-feira

19h30h - a partir de 17 anos

Local: Praça PEC (Morada da Montanha)

TEATRO

Terça e quinta-feira

8h30 às 10h - 8 a 12 anos

10h15 às 11h45 - 13 a 17 anos

Local: Praça PEC - Morada da Montanha

Inscrições no local

Terça-feira

18h às 21h - acima de 18 anos

Local: Espaço Z

HARMONIA, PERCEPÇÃO E TEORIA MUSICAL

Quinta-feira

Horário: 13h às 17h

Sexta-feira

Horário: 8h às 12 e 13h às 17h

Local: Casa da Cultura Macedo Miranda

Rua Luiz da Rocha Miranda, n º 117, Centro Histórico

Inscrições no local das 8h às 17h

Inscrições na Casa de Cultura, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Endereço: Rua Luiz da Rocha Miranda, 117 – Centro Histórico