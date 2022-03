Ideia é que o evento aconteça a cada três meses - Raimundo Brasil

Publicado 25/03/2022 10:35 | Atualizado 25/03/2022 10:39

No próximo domingo (27), a Casa da Cultura Macedo Miranda inicia o Projeto "+ Estação", que é uma edição especial do “Música na Feira” para celebrar a chegada da nova estação: o outono. O objetivo é que o evento aconteça a cada três meses, sempre na mudança de uma estação para a outra. A ação acontece na área da Feira Livre, no Parque das Águas, a partir das 10h.

São previstas 7 horas de shows e apresentações. O público poderá conferir as apresentações dos grupos “Nós nas Cordas”, “Os Clandestinos”, “Lado B” e “Xoxote”, que se revezarão no palco apresentando os estilos choro, rock, pop e MPB. Além disso, também terá o projeto “Dance na Feira”, com apresentações de grupos e estúdios de dança de Resende.