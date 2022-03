Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori - Carina Rocha

26/03/2022

Uma jovem de 19 anos foi baleada nas costas em uma tentativa de assalto na sexta-feira (25) em Resende. O caso aconteceu na entrada do bairro Fazenda da Barra 3.



Segundo a Polícia Militar (PM), o namorado da vítima, de 20 anos, contou aos agentes no Hospital de Emergência de Resende que estava de carro entrando na localidade, quando dois suspeitos desceram de uma moto. Quando ele percebeu que um dos assaltantes estava armado, ele acelerou com o carro e o criminoso atirou. A jovem foi baleada nas costas.



Muito nervoso, ele disse que pediu ajuda para um outro veículo que passava no local e levou a vítima para a unidade hospitalar. Ela está em observação, e de acordo com a PM, não corre risco de morte.

O caso foi registrado como tentativa de roubo na 89ª Delegacia Policial de Resende.