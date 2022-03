Cinesolar é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpa - Divulgação

Cinesolar é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpaDivulgação

Publicado 28/03/2022 10:48

O projeto Cinesolar chega a Resende nesta terça-feira (29). A iniciativa exibirá curtas-metragens brasileiros e o longa “Fala Sério, Mãe!” a partir das 18h, no Parque das Águas. A entrada é gratuita.

Lançado em 2013, o Cinesolar é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpa e renovável. Funciona dentro de uma van equipada com placas que utilizam um sistema conversor de energia solar para elétrica, que também carrega as cadeiras para o público, sistemas de som e projeção, telão e uma cabine de DJ.

Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, as exibições seguirão todos os protocolos de segurança adotados nos municípios.