Profissionais do CCZ realizam semanalmente a distribuição de armadilhas ovitrampaRaimundo Brasil

Publicado 29/03/2022 10:42

Entre os dias 7 e 11 de março, as equipes comandadas pelo Comitê de Combate à Dengue vistoriaram 1.866 imóveis com o objetivo de identificar e combater os focos da doença que segue ganhando atenção da saúde pública no município. O que acha a atenção é que 1.400 imóveis, o que corresponde a 42%, não atenderam os agentes.

O secretário de Saúde, Tande Vieira, alerta sobre os focos do mosquito encontrados. "É fundamental que a população esteja ao nosso lado nessa luta e contribua abrindo as portas para as equipes, que, com todo profissionalismo, atuam de maneira objetiva para localizar os locais com possíveis focos do mosquito. Desta forma, vamos conseguir vencer mais essa doença", afirmou.

Na etapa mais recente dos mutirões foram percorridos os bairros Fazenda da Barra I, Jardim Esperança, Jardim do Sol, Barreira São Januário, Parque Embaixador, Campo Belo e Fazenda da Barra II. Os mutirões de combate à dengue acontecem principalmente nos períodos mais chuvosos, quando há mais riscos de formação de água empoçada e, consequentemente, mais chances do surgimento do mosquito.