Apreensão aconteceu no distrito de Engenheiro Passos, em ResendeDivulgação

Publicado 30/03/2022 11:22

Dois homens, de 24 e 30 anos, foram detidos na terça-feira (29) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por estarem com medicamentos de uso proibido dentro do carro. A abordagem aconteceu na Via Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

Segundo a PRF, os remédios sem prescrição médica estavam escondidos no porta-luvas do veículo. Foram apreendidos 30 ml de Stanozolol (LanderLan) e 15 ml de Testosterona (King Farma), proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, também foram encontrados cápsulas de remédio para emagrecer e comprimidos para tratamento do câncer de mama.

Os suspeitos disseram que os medicamentos não eram deles, mas do proprietário do carro. Ele foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foram ouvidos e liberados. Os remédios ficaram apreendidos.