Resende ganha nos pênaltis e conquista Taça RioChris Carvalho/RFC

Publicado 30/03/2022 21:32

Uma final decidida nos pênaltis. Foi assim que o Resende conquistou o título inédito da Taça Rio nesta quarta-feira (30) em jogo realizado no Laranjão, na Baixada Fluminense, contra o Nova Iguaçu. No tempo normal, a partida terminou em 0 a 0. Nos pênaltis, 4 a 2 para o Gigante do Vale.

Nos dois tempos, os times fizeram um jogo mais tranquilo, guardando o melhor para os pênaltis. O Resende começou primeiro e converteu todas as penalidades com Paulo Victor, Brendon, Medina e Ingro.

Já o Nova Iguaçu desperdiçou a segunda cobrança com Luã Lúcio e, no quarto e decisivo pênalti, o chute de Vandinho foi defendido pelo goleiro Jefferson Luis.