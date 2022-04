Grupo de idosos acima de 80 anos poderá receber a vacina Influenza juntamente com a segunda dose de reforço (quarta dose) da vacina Covid-19 - Raimundo Brasil

Publicado 04/04/2022 19:43

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira (4) as campanhas de vacinação contra a Influenza e contra o Sarampo. A imunização será voltada para apenas os grupos prioritários e seguem até 3 de junho. As doses serão disponibilizadas no Centro Municipal de Imunização, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e também nas unidades básicas de saúde às segundas, quintas e sextas-feiras, das 9h às 16h, e às terças e quartas-feiras, das 13h às 16h.

A vacinação contra Influenza é voltada para os seguintes grupos prioritários: idosos acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas; crianças de seis meses a 5 anos; comorbidades; pessoas com deficiência; professores; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; e forças de segurança.

O público-alvo da campanha contra o Sarampo é formado por crianças de seis meses a menores de 5 anos e trabalhadores da saúde, para atualizar a situação vacinal. O Dia D de Vacinação contra Influenza e Sarampo será realizado dia 30 de abril nas mesmas unidades de saúde, mas voltado apenas para idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a 5 anos.

Confira o calendário de vacinação contra Influenza:

4 a 8 de abril: idosos acima de 80 anos e trabalhadores da saúde

11 a 15 de abril: idosos acima de 70 anos e trabalhadores da saúde

18 a 29 de abril: idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde

30 de abril: Dia D - idosos, trabalhadores de saúde, crianças de seis meses a 5 anos

2 de maio a 3 de junho: gestantes, puérperas, crianças de seis meses a 5 anos

9 a 13 de maio: comorbidades

16 a 20 de maio: pessoas com deficiência

23 a 27 de maio: professores, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

30 de maio a 3 de junho: forças de segurança, salvamento e armadas