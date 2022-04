Daniel Mendes - Ale Cabral/CPB

Daniel MendesAle Cabral/CPB

Publicado 06/04/2022 06:00

O nadador Daniel Mendes voltou ao Brasil cheio de gás depois da etapa de Berlim do World Series, circuito internacional da natação organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional, realizada entre os dias 31 de março e 3 de abril. O paratleta agora se prepara para participar da 2ª Fase Nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa no próximo fim de semana.

Na Alemanha, o resendense conquistou o 2º lugar nos 50m livre e 4º lugar nos 100m livre na S6. Essa classe é para nadadores com falta de coordenação motora de grau moderado em um dos lados do corpo, de alto grau na base do tronco e nas pernas, com baixa estatura ou com ausência de membros. "A maior experiência da minha vida e sou grato demais a tudo isso que estou vivenciando", declarou.

Durante o fim de semana, Mendes vai participar da 2ª Fase do Circuito Nacional. Ele deve competir nas seguintes provas: 50m livre, 100m livre, 100m costas, 400m livre e 50m borboleta. "Vamos em busca de participar do Campeonato Mundial em Portugal", apostou. Se alcançar o índice estabelecido, ele garante vaga no Mundial, que será realizado em junho.