Atleta olímpico Matheus Gonche dominou as provas do borboleta do Troféu Brasil de Natação - Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Atleta olímpico Matheus Gonche dominou as provas do borboleta do Troféu Brasil de NataçãoSatiro Sodré/SSPress/CBDA

Publicado 09/04/2022 09:28

O atleta olímpico Matheus Gonche dominou as provas do borboleta do Troféu Brasil de Natação, evento realizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro e garantiu presença em mais duas provas do Mundial de Budapeste 2022. O nadador do SESI-SP venceu, na noite de sexta-feira (8), os 100 metros borboleta e confirmou também sua vaga no revezamento 4×100 m medley do principal. A outra vaga foi obtida nos 200 m borboleta.

Gonche abriu a prova imprimindo ritmo forte para repetir o feito do ano passado, quando na mesma piscina fez o índice olímpico. O atleta do Sesi-SP bateu em primeiro com o tempo de 51s60. ”Muito feliz pelo resultado. Ter dois índices em provas olímpicas é um feito e tanto. Venho desde pequeno perseguindo esses objetivos e os tempos estão aparecendo. A evolução é constante e espero representar o meu país em todos os eventos de alto nível”, disse Matheus Gonche.

O nadador natural de Resende tem como treinador principal Fernando Vanzella, coach que fez história ao lado de Thiago Pereira e Etiene Medeiros. ”Desenvolvemos um trabalho muito legal com ele desde que chegou. Agora ele mostra que está de volta ao cenário baixando seus tempos! Me dá uma perspectiva de um bom ano de trabalho como toda equipe que montamos para 2022”, comemorou Vanzella.