Material apreendido na Fazenda da Barra III - Divulgação

Publicado 11/04/2022 15:54

Dois jovens, de 23 e 21 anos, foragidos da justiça por tráfico de drogas, foram presos no sábado (9) em Resende. O primeiro caso aconteceu no bairro Fazenda da Barra III. Durante abordagem ao suspeito, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão expedido no dia 25 de janeiro de 2022 contra o jovem de 23 anos.

Mesmo sem encontrar nada de ilícito com ele, os agentes fizeram buscas pela residência e apreenderam três bases de rádios comunicadores, um carregador de pistola calibre 380, cordões dourados, relógios, celulares, dinheiro e material para endolação de drogas.

Mais tarde, os policiais flagraram um jovem de 21 anos desenterrando uma sacola plástica com drogas. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 258. Contra ele, também havia um mandado expedido no dia 12 de janeiro desse ano. Os dois casos foram registrados na 89ª Delegacia Policial de Resende.