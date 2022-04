Academia Militar das Agulhas Negras - Divulgação/Aman

Academia Militar das Agulhas NegrasDivulgação/Aman

Publicado 11/04/2022 15:34 | Atualizado 11/04/2022 15:41

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) realiza nesta terça-feira (12) a cerimônia de troca de comando da instituição. O General de Divisão Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, que dirige a unidade desde setembro de 2020, passará a função para o General de Brigada João Felipe Dias Alves, que será o 45º a comandar os 1.600 oficiais do Exército Brasileiro em Resende.

Às 10h30 será inaugurado o retrato do General de Divisão Pimentel na galeria de ex-comandantes na Biblioteca Marechal José Pessôa. Logo em seguida, os convidados participarão de uma formatura no Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes (PMMM), às 11h, com a presença de todos os Oficiais da Academia, Corpo de Cadetes e Batalhão Agulhas Negras.

Com 51 anos, o novo comandante estava na Brigada de Infantaria Leve de Montanha, sediada em Juiz de Fora/MG. O General ingressou em 1987 na carreira militar, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, sendo declarado Aspirante-a-Oficial da arma de Infantaria da Aman, em 1991.