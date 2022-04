89ª DP em Resende - Divulgação

Publicado 13/04/2022 17:12

Um homem, de 46 anos, ficou ferido após ser golpeado com uma foice na noite de terça-feira (12) em Resende. O caso aconteceu em uma fazenda na Estrada Boca do Leão, zona rual do município.

Segundo a Polícia Militar (PM), os envolvidos discutiram por causa de bebida alcoólica. A vítima foi socorrida para o Hospital de Emergência, que não passou o estado de saúde.

Os policiais fizeram buscas pela localidade e conseguir capturar o suspeito, de 36 anos. Ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por tentativa de homicídio.