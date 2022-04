Prefeitura de Resende - Gleisiane Carvalho

Publicado 14/04/2022 07:00

A Prefeitura de Resende decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na quinta-feira (14) por conta do feriado da Sexta-feira Santa, 15 de abril. O expediente terá serviços essenciais funcionando normalmente ou em regime de plantão, como nos casos do atendimento emergencial na área da saúde e do recolhimento de lixo, além da Defesa Civil.

Os atendimentos no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e no Hospital da Criança Albert Sabin seguem normalmente todos os dias. Também haverá atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Grande Alegria, e no Pronto Atendimento do Paraíso.

Durante este feriadão, a população poderá contar ainda com os serviços de remoção de pacientes prestados pela Central de Ambulâncias, que pode ser acionada por meio do telefone 3381-4493. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) segue atuando pelo telefone 192.

Na Santa Casa de Misericórdia, os atendimentos ambulatoriais estarão suspensos durante o feriado prolongado, bem como os serviços dos setores administrativos. O funcionamento interno da Santa Casa segue de acordo com as escalas de plantão.

O Núcleo de Hemoterapia de Resende (NHR) funciona normalmente nesta quinta-feira. Depois, o serviço volta a funcionar na segunda-feira (18) das 8h às 11h. A Defesa Civil do Município estará de plantão 24 horas todos os dias pelo telefone gratuito - 199.

Os casos de falta d’água ou problemas na rede de esgoto deverão ser comunicados à concessionária Águas das Agulhas Negras pelo telefone 0800 762 0422. O Niam (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher) estará em regime de sobreaviso neste feriado prolongado, com o telefone (24) 3360 9824, agora também no WhatsApp.