Câmeras de segurança flagraram o crime durante a madrugada - Redes Sociais

Câmeras de segurança flagraram o crime durante a madrugadaRedes Sociais

Publicado 13/04/2022 16:28 | Atualizado 13/04/2022 17:27

Uma transexual, de 29 anos, foi assassinada com tiros à queima-roupa na madrugada desta quarta-feira (13) em Resende. O crime aconteceu na Avenida Gustavo Jardim, no Centro, nas proximidades da Rodoviária Velha.



Segundo a Polícia Militar (PM), câmeras de segurança flagraram quando dois homens em uma moto chegaram no local. Um deles desceu e foi em direção à mulher trans. Um homem que estava sentado na calçada foge antes dos disparos.