Feira Livre já é uma tradição no município - Douglas Pacheco

Feira Livre já é uma tradição no municípioDouglas Pacheco

Publicado 16/04/2022 07:00

Neste Domingo de Páscoa (17) o projeto Música na Feira leva o melhor do rap e do rock and roll para os frequentadores da Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, a partir das 10h30.

Segundo a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, o primeiro artista a subir no palco será o cantor de rap Will. Logo após a apresentação, Os Kharas levam uma seleção com o melhor do rock and roll.