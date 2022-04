Pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Pérolas Negras sofreu a virada para o Santo André, no Trabalhador: 2 a 1. - Divulgação

Publicado 17/04/2022 22:22

Na estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Pérolas Negras, de Resende, perdeu por 2 a 1 para o Santo André neste domingo (17). O jogo aconteceu no Estádio do Trabalhador, em Resende.

A partida começou bem para o Pérolas que abriu o placar aos 29 minutos com Vico. No segundo tempo, o time adversário cresceu e empatou aos 27. A virada veio aos 40 minutos. Os gols do Ramalhão foram marcados por Cledson e Tiago Ulisses.

O Pérolas Negras joga no próximo domingo (24), às 16h, com o Cianorte, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, no estado do Paraná.