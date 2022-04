No domingo, colisão entre veículos na Via Dutra, em Barra Mansa - Divulgação

No domingo, colisão entre veículos na Via Dutra, em Barra MansaDivulgação

Publicado 18/04/2022 15:44 | Atualizado 18/04/2022 15:45

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (18) o balanço da Operação Semana Santa 2022 na Via Dutra. Enquanto no ano passado foi registrado um acidente, esse ano foram quatro, mas com apenas um ferido. Em relação às multas, foram 80 infrações, 52% a menos do que em 2021, quando foram 169.

O balanço também apontou 13 documentos e 12 veículos recolhidos. No feriadão, também foram registradas 11 ocorrências criminais, com oito pessoas presas, sendo duas por embriaguez e quatro por receptação. Foram recuperados quatro veículos.

As informações foram divulgadas pela 7ª Delegacia da PRF, que, além da Dutra, também abrange um pequeno trecho da BR-393, e as rodovias federais BR-485 (Estrada do Parque Nacional do Itatiaia) e BR-354 (Rio-Caxambu).