Publicado 20/04/2022 17:43

Por conta do feriado prolongado de Tiradentes nesta quinta-feira (21), a Prefeitura de Resende decretou ponto facultativo no dia 22 de abril. Neste período, o expediente nas repartições públicas para serviços essenciais funcionará normalmente ou em regime de plantão.

Os atendimentos no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, no Hospital da Criança Albert Sabin, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Grande Alegria, e no Pronto Atendimento do Paraíso seguem normalmente todos os dias. Os atendimentos ambulatoriais na Santa Casa estarão suspensos durante o feriado prolongado, bem como os serviços dos setores administrativos

A Defesa Civil do Município estará de plantão 24 horas todos os dias. O telefone gratuito disponível é 199. Os casos de falta d’água ou problemas na rede de esgoto deverão ser comunicados à concessionária Águas das Agulhas Negras pelo telefone 0800 762 0422, cuja ligação é gratuita, ou pelo WhatsApp (21) 97211-8064.

Já a Agência de Saneamento do Município de Resende (Sanear) estará com as atividades suspensas na quinta-feira, dia 21, e na sexta-feira, dia 22. O Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Niam) estará em regime de sobreaviso neste feriado prolongado, com o telefone (24) 3360-9824, agora também no WhatsApp.