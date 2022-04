Inscrições podem ser feitas de forma presencial na Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda - Carina Rocha

Publicado 20/04/2022 17:43

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda está com inscrições abertas até o dia 2 de maio para o 1° Festival Canto das Agulhas Negras. O evento tem como objetivo incentivar e abrir espaços para novos compositores e intérpretes da música popular brasileira.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial na Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, que fica na Praça Oliveira Botelho, no Centro, ou de forma online através do e-mail: [email protected]

Podem se candidatar compositores, músicos e intérpretes, maiores de 18 anos e residentes da região das Agulhas Negras, que incluem as cidades de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis. Cada candidato pode inscrever apenas uma música, que seja inédita e original, de qualquer estilo musical.

Os participantes serão selecionados por uma Comissão Julgadora. O Festival será dividido em duas fases: a primeira com a seleção e a segunda com a final. O resultado com as músicas classificadas será divulgado no dia 6 de maio.