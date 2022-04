No domingo, a partir das 10h30, também será realizado o projeto ‘Música na Feira’ - Raimundo Brasil

No domingo, a partir das 10h30, também será realizado o projeto ‘Música na Feira’ Raimundo Brasil

Publicado 22/04/2022 16:09

A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, promove neste fim de semana o projeto “Rock no Parque”. A programação começa no sábado (23) e termina no domingo (24). No primeiro dia, a partir das 16h, será o show de Egberto e Banda, seguido de Dudu Quecanta, às 18h.

No domingo a programação começa um pouco mais cedo, às 14h, com a apresentação do grupo Tia Creusa. Logo em seguida, às 16h, quem sobe ao palco é a banda Ordinária. As apresentações se encerram às 18h, com o show da Banda Carmenn.

No domingo, a partir das 10h30, na Feira Livre do Parque das Águas, o projeto ‘Música na Feira’, apresenta a dupla Léo Carvalho e Gustavo, com um repertório dedicado ao gênero sertanejo. "São oportunidades de aproximar nossos artistas, que são muito talentosos, da população resendense", disse o presidente da Casa da Cultura, Thiago Zaidan.