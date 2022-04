Publicado 24/04/2022 22:05

Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Pérolas Negras empatou em 2 a 2 com o Cianorte (PR) neste domingo. O jogo foi realizado fora de casa no Estádio Albino Turbay.

No primeiro tempo, o time do sul fluminense levou dois gols em 13 minutos de jogo. Apesar do susto, a equipe do Pérolas reagiu e empatou com Carlão e Vico.

O próximo jogo do Pérolas é em casa, no Estádio do Trabalhador, em Resende, no domingo (1º). A partida será contra a Portuguesa (RJ) às 15 horas.