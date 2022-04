Fios estão espalhados pelas ruas de Vargem Grande - Divulgação

Publicado 25/04/2022 16:19

Moradores de Vargem Alegre, em Resende, estão desde a manhã do último sábado (23) sem luz. Segundo eles, uma forte ventania causou a queda de galhos sobre a fiação elétrica interrompendo o abastecimento na localidade.

A falta de energia já tem causado transtornos aos moradores. Os comerciantes estão perdendo os itens na geladeira, além disso, eles temem mais prejuízos por conta do problema. Os fios nas ruas também preocupam para o risco de acidentes.

A Enel informou que a região foi atingida por uma forte ventania que derrubou galhos e árvores inteiras sobre a rede elétrica. A companhia triplicou o seu efetivo em campo para atender todos os clientes afetados, incluindo os casos do distrito de Vargem Grande.

A concessionária disse que a maioria dos problemas foi solucionada no fim de semana, mas que, no momento, existem apenas dois atendimentos na localidade que estão em andamento com previsão de normalização nas próximas horas.