Jogo foi realizado no Estádio do Trabalhador, em ResendeRaphael Torres

Publicado 01/05/2022 22:30

Pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Pérolas Negras empatou com a Portuguesa-RJ em 1 a 1, no Estádio do Trabalhador, neste domingo (1°).



A Portuguesa abriu o placar no fim do primeiro tempo com Leandro Amaro. Na segunda etapa da partida, o Pérolas conseguiu empatar.

Balbino cruzou a bola na área, João Leonardo tocou para Vico que marcou o gol. Esse foi o terceiro gol do meia em três jogos no campeonato.

O próximo jogo será no sábado (07), às 15 horas, contra o Nova Iguaçu, fora de casa, no Estádio Jânio Moraes.