Foram apreendidas seis armas, além de um carregador e munições - Divulgação

Publicado 05/05/2022 05:00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quarta-feira (4) uma grande quantidade de armas e munições na Via Dutra, em Resende. Na ação, o motorista do veículo foi detido. Durante abordagem ele afirmou que transportava materiais de uma escola de segurança e diante disso a equipe aprofundou a busca no interior do automóvel.

Foram encontradas seis armas de fogo, sendo quatro revólveres calibre 38, uma pistola calibre 380 e uma espingarda calibre 12, além de um carregador de pistola e 31 munições de diferentes calibres, sendo 21 de calibre 38, três de calibre 12 e sete de calibre 380.

O condutor informou possuir a guia de transporte do armamento, mas em consulta ao documento apresentado foi constatado que a mesma tinha CNPJ diferente do registro das armas. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP de Resende.