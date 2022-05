Publicado 06/05/2022 21:20

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas trocou tiros com policiais militares na quinta-feira (5) em Resende. O caso aconteceu no bairro Baixada da Olaria. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram averiguar uma denúncia de tráfico na localidade e foram recebidos a tiros por um adolescente. Os PMs revidaram, mas o suspeito conseguir fugir.

Ainda nas buscas, os policiais viram um carro em alta velocidade. O motorista, um adolescente de 16 anos, foi abordado, tentou fugir e acabou ferindo o próprio olho esquerdo. Ele foi alcançado e levado para o Hospital de Emergência.

Na unidade, ele disse aos policiais que estava indo resgatar o adolescente que atirou contra os agentes. Após ser atendido, ele foi encaminhado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde ficou apreendido por associação ao tráfico de drogas. O adolescente, de 17 anos, que conseguiu fugir, ainda não foi encontrado.