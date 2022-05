Gol foi marcado pelo atacante João Leonardo - Divulgação/Pérolas Negras

Gol foi marcado pelo atacante João LeonardoDivulgação/Pérolas Negras

Publicado 08/05/2022 06:00

O Pérolas Negras empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu em jogo realizado no sábado (7) pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu.

O time do Sul do Estado do Rio conseguiu abrir o placar no início do segundo tempo com João Leonardo. Faltando cinco minutos para o fim do jogo, o Yan empatou para o Nova Iguaçu.

Com o resultado, o Pérolas Negras continua na lanterna, com três pontos em quatro jogos. O próximo desafio é contra o Paraná no domingo (15), às 14h, no Estádio do Trabalhador, em Resende.