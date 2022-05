Publicado 11/05/2022 17:28

Um homem, condenado pela Justiça de Maringá, no Estado do Paraná, pelo crime de roubo, foi preso em Resende. Ele foi encontrado no bairro Nova Alegria.

Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu na última sexta-feira (6). O ladrão tinha fugido em 2012 e estava sendo procurado. Ele foi condenado a 8 anos e seis meses de prisão.