Mutirão acontece de acordo com o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) - Douglas Pacheco

Publicado 12/05/2022 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende montou um calendário para o mês de maio do mutirão contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. As atividades das equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) acontecem em nove bairros.

Os profissionais visitam cada casa em busca de focos de água parada, propícios ao surgimento de larvas do mosquito. Por isso, é importante que a população receba os agentes para a checagem correta e precisa dos imóveis.

A escolha dos bairros segue o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), que sugere locais com maior possibilidade de amostras positivas do Aedes Aegypti.

Confira o calendário completo:

12/05 - Vicentina II

13/05 - Vicentina e VIla Nova

16 e 17/05 - Santo Amaro

19/05 - Morro do Batista e Morro do Machado

30/05 - Centro e Lavapés

01/06 - Vila Verde

01 e 02/06 - Surubi

03/06 - Novo Surubi

03 e 04/06 - Alto Surubi