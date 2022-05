Exposição poderá ser visitada até o dia 31, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. - Divulgação

Exposição poderá ser visitada até o dia 31, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. Divulgação

Publicado 12/05/2022 09:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, abriu neste mês mais uma mostra do projeto “Arte na Capa”, no Museu da Imagem e do Som, situado na Rua Luiz da Rocha Miranda, n°117, no Centro Histórico. Em maio, o projeto expõe capas de discos assinadas por grandes nomes da arte brasileira. A exposição poderá ser visitada até o dia 31, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.

A mostra vai homenagear o Dia Nacional do Artista Plástico, celebrado no dia 8 de maio para celebar o pintor José Ferraz de Almeida Júnior. Ele é considerado pelos estudiosos um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros do século XIX. A data passou a ser celebrada a partir de 1950 e o dia escolhido foi a data de nascimento do José Ferraz.

Entre os artistas que assinam as capas de discos selecionadas para esta exposição estão: Luiz Stein; Pojucan; Cristina Portella; Luiz Jasmin; Luiz Pessanha; Paulinho Pedra Azul; Ciro Cozzolino; Iastake Fassimoto; Aubrey; Chico Caruso; Tebaldo e Glauco Rodrigues. E ainda estará representado na mostra, o Elifas Andreato, considerado o maior capista brasileiro e que faleceu no início de abril.