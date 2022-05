Unidade da FIA/RJ em Resende fica no endereço: Rua J, Quadra 14, s/n° - Bairro: Morada da Montanha. - Divulgação

14/05/2022

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) inaugurou esta semana duas novas unidades de atendimento nos municípios de Resende e Porto Real. As unidades receberão como primeira atividade o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), destinado aos adolescentes com o objetivo de inserir os alunos no mercado de trabalho.

A unidade da FIA/RJ em Resende fica no endereço: Rua J, Quadra 14, s/n° - Bairro: Morada da Montanha; Em Porto Real, está localizado na Rua Fernando Bernadelli, número 490 - Centro. “O PTPA é mais do que um Programa que auxilia o adolescente a entrar no mercado de trabalho, é uma porta de entrada para um novo mundo de sonhos e perspectivas que talvez antes não imaginariam trilhar”, declarou Fernanda Lessa, presidente da FIA-RJ.

O programa PTPA, desenvolvido pela FIA-RJ em parceria com a UERJ, tem como propósito oferecer aos adolescentes oportunidade de inserção qualificada no mundo do trabalho por meio das articulações e parcerias promovidas pela FIA com instituições públicas e privadas.

O público-alvo são adolescentes de 15 a 18 anos incompletos que estejam matriculados, frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio ou oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família ou Renda Melhor Jovem. Também participam adolescentes que estejam cumprindo medidas sócias educativas.