Estádio do Trabalhador, em ResendeGabriel Duarte/PMR

Publicado 13/05/2022 15:47

Um jogador do sub-20 do Pérolas Negras registrou um boletim de ocorrência por injúria racial, que teria acontecido após um jogo contra a Portuguesa-RJ, no Estádio do Trabalhador, em Resende, pela Série D do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de maio.



Segundo o atleta João Victor Oliveira dos Santos, o Dadinho, que atuava como gandula, um preparador de goleiros da Portuguesa-RJ o chamou de "macaco" no momento em que ele passava pelo banco de reservas da equipe visitante, pouco depois do fim da partida.

Caso foi registrado na súmula da partida Divulgação/CBF

O caso foi registrado pela equipe de arbitragem na súmula do confronto. O jogador também fez um boletim de ocorrência pela internet, e aguarda ser chamado na delegacia para prestar depoimento oficial.Somente no dia 12 de maio, o Pérolas Negras se pronunciou sobre o episódio. Em nota, disse que repudia qualquer ato de discriminação, e que manterá a política de promoção de igualdade e de enfrentamento ao preconceito. (Veja a nota completa abaixo)"A Academia Pérolas Negras repudia veementemente o caso de discriminação praticado contra o nosso atleta Dadinho, no dia 01/05, por um membro da comissão técnica da Portuguesa Rio, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão Série D.É inaceitável que este tipo de violência seja praticada em nossa sociedade.O nosso clube reafirma sua postura contra todo e qualquer tipo de discriminação e manterá sua política de promoção de igualdade e de enfrentamento ao preconceito.No último sábado (07/05), o Pérolas Negras estreou no Carioca Sub-20 e os nossos atletas tiveram um importante posicionamento contra o racismo.Antes do apito inicial, os atletas da equipe do Pérolas Negras ajoelharam e estenderam o braço em solidariedade ao seu companheiro de equipe Dadinho."A Portuguesa disse que apurou o caso internamente. Segundo o time, o preparador afirmou que não utilizou tal tipo de expressão. Ainda destacou que o funcionário trabalha há 10 anos no clube e não possui nenhum tipo de anotação por mau comportamento. (Veja a nota completa abaixo)"Associação Atletica Portuguesa informa que adotou rigorosa apuração sobre o caso ouvindo as partes que estavam próximas ao possível relato ocorrido pelo gandula, desde a noite de domingo (1°).Nesta apuração, as pessoas que estavam próximas ao preparador de goleiros no momento após o apito final, bem como os jogadores que estavam no banco de reservas, o delegado do jogo e quarteto de arbitragem da partida, não ouviram tal insulto. Os mesmos foram consultados pelo clube após o apito final e nos dias posteriores a partida, onde reiteraram a afirmação.O profissional foi ouvido pela direção do clube e reiteradamente afirmou que não utilizou tal tipo de expressão, dita pelo gandula posteriormente. Cabe ressaltar que o profissional tem uma década de clube e não possui nenhuma anotação na Federação de Futebol do Rio de Janeiro por comportamento inadequado, pelo contrário, sempre foi referência de respeito entre os profissionais envolvidos nas competições.A Lusa tem na sua história a importância de respeitar sempre o seu adversário independente do resultado e condutas de racismo não fazem parte e tampouco condizem com a história do clube, de muita galhardia e fidalguia, como diz no hino oficial."