Publicado 13/05/2022 16:05

Um homem, de 53 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (12) após agredir uma mulher, de 37, com um soco no rosto. O crime aconteceu em um ponto de ônibus, no Centro de Resende.

Segundo a Polícia Militar (PM), um motorista acionou os agentes sobre a agressão. O homem foi levado algemado para a 89ª DP, onde foi autudo por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

A mulher foi levada para o Hospital de Emergência e, depois encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde realizou exame de corpo de delito, que constatou agressão.